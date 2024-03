Nasce il Roma Club Ladispoli "Vecchie teste" • Terzo Binario News

Dopo l’apertura dell’ “Emporio Roma”, a Ladispoli un’altra grande notizia per tutti i tifosi della Roma. Nasce infatti Roma Club Ladispoli “Vecchie teste”.

Venerdì 19 aprile alle ore 20:00 presso lo Stabilimento Columbia, si terrà una cena di avvio delle attività, che sarà anche occasione per conoscere nuove persone, unite dalla fede giallorossa e per scoprire le attività che vorrà fare il Club.

Per informazioni sul tesseramento e prenotazione della cena, ci si può rivolgere direttamente all’Emporio Roma, sito in Via Palermo 78/E