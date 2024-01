"Nasce il Progetto Caregiver: figura di sfondo?" iniziativa delle Crocerossine di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Associazione Crocerossine d’Italia di Civitavecchia avvia il progetto “Caregiver: figura di sfondo?” da lunedì 22 gennaio 2024

Si tratta di una iniziativa, totalmente autofinanziata dall’Associazione, volta a occuparsi di coloro che si prendono cura in famiglia delle persone malate, anziane, croniche e quant’altro.

Si tratta di uno sportello in cui verranno date informazioni in merito ai servizi presenti sul territorio sia dei Servizi Sociali dei Comuni e Asl e di ascolto per coloro che ne hanno necessità.

Altresì sono stati previsti anche gruppi di Auto aiuto, guidati da operatori e psicologi volontari, sia in videoconferenza sia in presenza con date da stabilire insieme ai partecipanti.

Tale progetto riguarderà sia il distretto 1 con i Comuni di Civitavecchia Allumiere Tolfa e Santa Marinella sia il distretto 2 Ladispoli Cerveteri.

Coloro che sono interessati possono chiamare o videochiamare con Whatsapp al numero di telefono dedicato 3517052571, disponibile nei seguenti giorni:

lunedì e giovedì dalle ore 16.00 alle 19.00

martedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 12.00

Se le persone non possono chiamare agli orari stabiliti, per vari motivi , basta lasciare un messaggio su.whtsapp, oppure inviare una mail a: crocerossine.ditaliacv@gmail.com.