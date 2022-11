Nasce a Civitavecchia un nuovo Istituto Tecnologico Superiore per specializzarsi in energia • Terzo Binario News

Enel e altri sei soci fondatori hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la costituzione di una nuova Fondazione ITS sono risultati aggiudicatari del bando della Regione Lazio

Nato a Civitavecchia un nuovo Istituto Tecnologico Superiore per la formazione di esperti altamente specializzati in campo energetico, frutto della collaborazione tra Enel e primarie istituzioni locali del territorio.

Enel e altri 6 soci fondatori hanno partecipato alla manifestazione di interesse per la costituzione di una nuova Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) a Civitavecchia al termine della quale sono risultati aggiudicatari del Bando della Regione Lazio per la creazione di nuove Fondazioni I.T.S nella Regione.

Le Fondazioni ITS rappresentano un nuovo percorso formativo di livello post-secondario con lo scopo di formare tecnici superiori nelle aree strategiche per lo sviluppo economico e la competitività e costituiscono per il territorio una realtà importante per rispondere alle esigenze di nuove professionalità utili, nel caso specifico, al mercato elettrico e per contribuire altresì al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite numero 4 (istruzione di qualità), 7 (energia pulita ed accessibile) e 8 (lavoro dignitoso e crescita economica).

E’ stata quindi costituita la nuova Fondazione – ITS per l’Energia del Lazio (ITSEL) – composta dai seguenti soci fondatori: IISS «Luigi Calamatta (capofila) e IISS «Gugliemo Marconi» di Civitavecchia, ArchiBit Generation srl – struttura formativa accreditata dalla Regione per l’alta formazione ubicata nella provincia sede della fondazione, Università degli Studi della Tuscia, Citta Metropolitana di Roma Capitale ed Enel.

Il corso di studi è finalizzato alla formazione della figura di “Tecnico Superiore per la gestione e verifica degli impianti energetici” con la specializzazione per i “sistemi energetici sostenibili 4.0”. I partecipanti al corso, una volta formati, saranno in grado di garantire alle imprese soluzioni energetiche sostenibili, avvalendosi di strumenti digitali innovativi con interventi volti a valorizzare la transizione alle energie rinnovabili.

Nella Fondazione sono presenti 11 partner, di cui la gran parte rappresentati dalle imprese dell’indotto locale al fine di poter arricchire l’offerta formativa e renderla sempre più aderente alle effettive esigenze del mercato del lavoro.

Il percorso formativo si articolerà in 1.800 ore, distribuite su quasi due anni: 1.200 ore di formazione in aula che includono moduli formativi di base, moduli tecnico professionali e specialistici, un’attività di project work, durante la quale gli studenti si confronteranno con i propri docenti nello svolgimento di attività tecnico pratiche, e 600 ore di stage che verranno assorbite, per la gran parte, dalle imprese partner del progetto.

Enel, come già fatto per i corsi di pannelli fotovoltaici e saldatori, rinnova così l’impegno sul territorio per sviluppare nuove competenze nel settore delle rinnovabili nell’ottica di continuare a supportare le comunità imprenditoriali locale in questa fase di transizione energetica. Sempre in quest’ottica, Enel ha lanciato a livello nazionale, in collaborazione con l’ente di formazione ELIS, il programma “Energie per Crescere”volto a generare opportunità professionali per 5.500 risorse nei prossimi due anni da impiegare all’interno delle aziende partner. Un’iniziativa per favorire l’incontro tra la formazione e il mondo del lavoro, attraverso programmi specifici.