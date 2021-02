Myanmar, Battilocchio preoccupato: "Gli amici birmani soffrono, sono stati ospiti qui sul Litorale" - Terzo Binario News

Sono ore difficili in Myanmar , Stato del Sud Est asiatico che sta vivendo una delicata fase politica con un colpo di stato militare in corso, che ha portato al fermo di Aung San Suu Kyi, leader della National League for Democracy e Premio Nobel per la Pace. Una realtà lontana ma comunque legata al nostro territorio, grazie ad alcuni progetti promossi negli anni scorsi da Alessandro Battilocchio.

In particolare un’ amicizia tra l’istituto “Calamatta” ed una scuola superiore di Yangon, suggellata da un incontro presso l’Ambasciata birmana a Roma alla presenza dell’Ambasciatore Mynt Naung.

Nell’autunno 2016 inoltre una delegazione di 20 parlamentari birmani venne in visita ufficiale a Civitavecchia, Santa Marinella, Bracciano e Tolfa incontrando le Amministrazioni e le scuole del nostro comprensorio in un percorso di scambio e collaborazione che è poi proseguita nel tempo.

“Questa straordinaria amicizia ha arricchito la nostra scuola ed aperto le menti dei nostri ragazzi. Dopo i rapporti virtuali, aver incontrato gli amici birmani nella nostra città, nella cornice del Forte Michelangelo é stato meraviglioso. Mandiamo ai nostri amici un grande in bocca al lupo per le vicende politiche di queste ore, confermando la nostra vicinanza” hanno dichiarato le insegnanti Carla Melchiorri ed Edi Biordi, coordinatrici del progetto internazionale del Nautico “Calamatta”.

“Sto in contatto con gli amici che stanno in loco e la situazione purtroppo è molto tesa e complicata. Spero che la comunità internazionale faccia sentire la propria voce ferma per garantire sicurezza e libertà, senza interrompere il difficile cammino verso la democrazia” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato del territorio ed impegnato in prima persona da diversi anni nel processo democratico in questo Paese.