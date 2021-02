Ardita rincara la dose: "Tutti sanno chi decide in politica, il M5s parla dopo anni di silenzio " - Terzo Binario News

“Poi escono è per concordare con l’amministrazione l’approvazione del bilancio comunale”

In un colpo solo, il consigliere Fdi Giovanni Ardita replica al M5s e rincara la dose rispetto a quanto affermato circa le critiche all’operato dell’Amministrazione che lui stesso – a suo dire – ancora sostiene.

Le parole di Ardita: “Chiediamo anche ai 5 stelle avendo nominato il vice presidente della commissione urbanistica in 4 anni delle anomalie urbanistiche e della variante generale libro dei sogni che ha tolto i soldi a chi ha dei terreni agricoli ed ha sottratto ingiustamente per 11 anni un IMU su un edificabilità che non avrà mai, ma c’ era bisogno che lo dicevo io o non avevano studiato abbastanza per comprendere che la variante generale è una frode per i cittadini che nel PRG hanno terreni agricoli che non diverranno mai edificabili?

Sul campo di calcio di S.Nicola non esiste nessun politichese , pubblicamente detti la notizia un mese prima dell’ incidente del ragazzo sul campo di calcio di s.nicola, che si doveva intervenire e mettere in sicurezza per lo stato di abbandono con le porte buttate in mezzo al campo e con il cancello lasciato aperto, e dissi chiaramente che si rischiava l’ ingresso nel campo di gioco di qualche ragazzo che entrando si poteva fare male, se mi dovessero chiamare le autorità ripeterò gli stessi concetti di prevenzione.

Per concludere siamo in un paese dove vige l’ omertà del pensiero, dico tutti sanno chi decide in politica e per anni sono stati in silenzio compresi i 5 stelle, che concordarono con l’ amministrazione comunale di votare insieme il bilancio comunale.