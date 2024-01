Musica e scuola, per i ragazzini lezione-concerto con l'organo della Cattedrale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Musica e scuola, per i ragazzini lezione-concerto con l’organo della Cattedrale di Civitavecchia

Nella splendida cornice della cattedrale di San Francesco a Civitavecchia, in occasione dell’ annuale esibizione natalizia degli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, il maestro Luca Purchiaroni, organista titolare della diocesi nonchè docente di organo presso i licei musicali “Galilei” di Civitavechia e “Farnesina” di Roma, ha tenuto una magistrale e coinvolgente lezione-concerto sull’organo a canne.

L’imponente strumento della cattedrale, recentemente restaurato e ampliato, si è ironicamente confrontato con tutti i piccoli strumentisti dell’indirizzo musicale dell’I.C. “XVI settembre” (secondaria di 1° grado, plessi Manzi e Regina Elena) coinvolgendo e stuzzicando in modo giocoso e divertente, anche le voci bianche della scuola primaria ( plesso laurenti) coordinato dalla prof.ssa Roberta Tidei e dalle maestre delle classi quinte. l’organista, tra esemplificazioni musicali ed esperimenti sonori realizzati con aerei di carta, palloncini e bicchieri d’acqua, ha anche ingaggiato un’interessante e spiritosa “sfida” con il m° Emiliano Manna, che ha partecipato “raccontando” e suonando i suoi flauti barocchi; il tutto è stato poi arricchito dalle esecuzioni di brani natalizi a cura degli alunni dell’indirizzo musicale, preparati e diretti dai professori di strumento musicale ( professori Tito, Mentuccia, Gargiuto e Torchio) l’evento culturale e formativo, coordinato dalla docente di pianoforte Marika Torchio e dal m° Luca Purchiaroni, è stato una piacevole occasione per conoscere e scoprire le ricchezze artistiche sul territorio, nonchè un divertente apprendimento per grandi e piccini.

Il pubblico adulto ha partecipato con vivo interesse e i più piccoli hanno scoperto attraverso il gioco le caratteristiche del suono e i concetti della melodia, del tempo, del ritmo e dell’armonia.

Si ringrazia la curia di Civitavecchia-Tarquinia, e in particolare il parroco don Cono Firringa, per aver accolto questa bella iniziativa culturale-artistica, nonche’ la dirigente dell’I.C. “XVI Settembre” dott.ssa Licciardello, la dirigente del liceo musicale “Galilei” dott.ssa Saetta e la professoresa Lo Priore.