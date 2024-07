Muore l'infermiera Francesca, il cordoglio del Policlinico Tor Vergata • Terzo Binario News

“Competenza, dedizione al lavoro, amore per la professione e solarità, sono le caratteristiche che meglio ti descrivono, cara Francesca”. Questo il messaggio dalla direzione infermieristica Uoc del Policlinico di Tor Vergata, per ricordare l’infermiera Francesca, della terapia intensiva cardiochirurgica del Ptv, che è venuta a mancare.

“Seppur consapevoli della tua situazione, inaspettatamente ci hai lasciato. La tua prematura scomparsa ci addolora, ci colpisce nel profondo del cuore e ci lascia un vuoto che non sarà affatto facile colmare. Non sarà semplice dimenticare il tuo sorriso, la tua solarità ma soprattutto la tua voglia di vivere che hanno caratterizzato fino a pochi giorni fa, la tua presenza tra noi. Ti sei sempre contraddistinta per le tue doti caratteriali, ma anche e soprattutto per la tua resilienza che in occasione della pandemia, ti ha visto in prima linea nonostante le problematiche familiari. Adesso non sarà semplice, per noi tutti, superare questo momento di dolore, di sofferenza e di solitudine”.

“Professionalità e umanità, le tue prevalenti doti, ci accompagneranno insieme a questo tuo sorriso che hai regalato a noi tutti e ai tuoi pazienti”.