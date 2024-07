Dipendente Atac precipita e sbatte la testa, è in pericolo di vita • Terzo Binario News

È precipitato e ha sbattuto la testa. Un dipendente Atac, trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, è in pericolo di vita. L’episodio è avvenuto questa mattina, in via di Tor Vergata – civico 193 – presso l’area deposito della municipalizzata del trasporto capitlino.

Un impiegato dell’Azienda – secondo quanto appreso da Terzo Binario si tratta di un impiegato che non doveva stare lì stamani nel reparto officine – per cause corso accertamento, rovinava all’interno di “ponte a fossa”, lì ubicato per la manutenzione dei mezzi (altezza 1,60 metri e larghezza di un metro circa), battendo testa e perdendo conoscenza.

L’area è stata delimitata. Sul posto i carabinieri della Stazione di Tor Vergata e della Compagnia di Frascati. Sono in corso i rilievi.