Municipio XIII: nasce il nuovo Centro per le Famiglie con il progetto “Percorsi” - Terzo Binario News

Le famiglie residenti nel territorio potranno usufruire di servizi quali il sostegno genitoriale, la mediazione familiare e percorsi di supporto psico-educativi, accedendo spontaneamente.

“Il nuovo Centro per le Famiglie con il progetto “Percorsi” nasce per dare un sostegno alle famiglie in difficoltà durante il proprio “cammino” insieme” dice la Presidente Castagnetta “ la famiglia è il fulcro della società ed è un dovere, per le istituzioni, supportare i nuclei familiari con interventi mirati, professionali e gratutiti”

I “Percorsi” proposti dal Centro hanno l’obiettivo di sostenere i genitori nel comprendere e migliorare il benessere psico-fisico dei figli, per aprire un canale comunicativo sano e privo di conflittualità di coppia in cui confrontare gli stili educativi e comunicativi adottati con i propri figli per favorire una loro crescita armoniosa.

Nelle situazioni in cui la coppia è separata o in fase di separazione, viene proposto il percorso specifico di mediazione familiare che ha lo scopo di promuovere e sostenere la genitorialità favorendo la ripresa del dialogo e la ricerca di accordi condivisi.

L’intento è quello di offrire uno spazio accogliente e curato e la professionalità di operatori in grado di cogliere in maniera puntuale i bisogni espressi per promuovere il benessere del nucleo familiare. Le famiglie potranno confrontarsi con un’equipe muldisciplinare, composta da assistente sociale, educatore e psicologi che accoglieranno le richieste per formulare una risposta adatta ai bisogni emergenti.

“Negli spazi della struttura, si inserisce, per la prima volta nel Municipio XIII”- come informa l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Serena Maria Candigliota, “lo Spazio Neutro, indispensabile per consentire gli incontri protetti ed il servizio di garanzia del diritto di visita e di relazione con i genitori in piena tutela del benessere psico-fisico dei bambini in ottemperanza con le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.”

Dove

Posizionato in un punto centrale del territorio del XIII Municipio il Centro per le Famiglie si trova in via Pier delle Vigne 3

Come

L’accesso tramite appuntamento è possibile dal lunedì al sabato contattando il numero di telefono tel. 0669618924-5; 3458823604

Quando

Il centro riceverà nelle giornate di Lunedì dalle 10:00 alle 12:00, Martedì dalle 15:00 alle 17:00 e Sabato dalle 10:00 alle 12:00.