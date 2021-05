San Lorenzo: padre trovato morto in una pozza di sangue, ferito il figlio 18enne - Terzo Binario News

Un uomo morto a terra, in pozza di sangue. Il figlio, ferito, in bagno: è questa la scena che i poliziotti hanno trovato davanti ai loro occhi nel primo pomeriggio di lunedì 31 maggio. Il ragazzo, 18enne, è stato trasportato al Policlinico Umberto I.

La scoperta all’interno di un appartamento, in via dei Liburni, alle 15,15: il corpo della vittima, 53 anni, era in corridoio e presentava diverse ferite d’arma da taglio. Il giovane aveva con sé un coltello.

Gli investigatori stanno cercando di fare luce sulla vicenda, i cui contorni – al momento – sono tutti da chiarire. Presente sul posto la Polizia Scientifica per i rilievi del caso.

c.b.