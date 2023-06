Incendio a Pietralata: fiamme in appartamento, ipotesi corto circuito del frigorifero • Terzo Binario News

Incendio a Pietralata in via della Magnetite. Le fiamme sono divampate in un appartamento posto al piano terra di una palazzina di quattro piani. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere legata al corto circuito del frigorifero. Il tutto è avvenuto alle 6,15 di mercoledì 21 giugno.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso. Due persone sono rimaste intossicate e al momento sono in attesa di essere medicate.