Multe da photored sull’Aurelia a Santa Marinella annullate dopo il ricorso - Terzo Binario News

A proposito delle multe ricevute per infrazioni al codice della strada presso il semaforo nel comune di Santa Marinella, all’incrocio con via Aurelia, riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino di Roma che ha vinto il ricorso avverso le contravvenzioni:

Nel mese di agosto 2019, proveniente dalla stazione di Santa Marinella, presso l’incrocio con la via Aurelia, unitamente a migliaia di altri utenti, sono state rilevate numerose infrazioni al codice della strada alla dottoressa Daniela Di Rienzo, mia moglie. Sempre presso il medesimo incrocio, sempre per il medesimo motivo: “Il conducente del veicolo che si arresta all’intersezione oltre la linea d’arresto è soggetto alla sanzione amministrativa… etc”.

In primis, debbo cortesemente far notare, che il conducente del veicolo, non si arresta, vale a dire non si ammanetta da solo… semmai, blocca la marcia del veicolo… inoltre, forse, sarebbe opportuno specificare che la sanzione si applica allorché il veicolo supera detta linea con apparecchio semaforico che indica luce rossa.

Quanto sopra scritto è solo un lieve inciso e non è questo il motivo della doglianza. Ciò che invece risulta essere rilevante è la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia, emanata il 15 giugno del corrente anno in seguito al ricorso presentato in data 18 ottobre 2019, dopo l’ennesimo verbale, notificato alla dottoressa Daniela Di Rienzo, moglie del sottoscritto. Il giudice ha accolto il ricorso, opposto al verbale sanzionatorio in quanto fondato in fatto ed in diritto.

Ora mi chiedo: chi risarcirà migliaia di cittadini multati in modo arbitrario? Perché a distanza di un anno, il comune non è ancora intervenuto nella messa in pristino della segnaletica stradale (…)? Eppure l’art 208 del codice della strada indica chiaramente che i proventi delle multe debbono essere impiegati per la manutenzione della segnaletica stradale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, cordialmente Vi saluto.

Angelo Palmieri