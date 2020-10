Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini: primo trionfo di categoria nel cross per Michele Feltre - Terzo Binario News

Proseguono le soddisfazioni anche nel mese di ottobre per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini in luce nel panorama nazionale del ciclocross con il Giro d’Italia Ciclocross a Jesolo.

La tappa inaugurale della stagione ciclocrossistica 2020-2021 disputata in Veneto ha proiettato al primo posto di categoria master 7 Michele Feltre, ventesimo arrivato nella classifica assoluta della fascia amatoriale 2 over 45 orfana del campione italiano in carica master 6 Gianfranco Mariuzzo che a causa di un risentimento muscolare ha dovuto abbandonare nel momento in cui si trovava virtualmente al secondo posto dietro il leader Massimo Folcarelli.

Su strada, invece, l’impegno di Pierluigi Stefanini è stato premiato col quinto posto assoluto e terzo di categoria master 6 nella prima prova del Trittico d’Oro-Cicli Tommasini a Bozzone, nella Maremma toscana.