Mtb, all'Argentario bene i ragazzi del Team B-Mad Sbroccati - Terzo Binario News

Decisamente positiva la prima tappa del circuito del Maremma Wheels on Fire per gli atleti del Team Bmad Sbroccati con un doppio successo a Monte Argentario.

Samuele Del Rio sale sul podio al secondo posto nella categoria Juniores ad una manciata di secondi dal primo.

Invece Manuel Saggiomo al suo esordio nel modo dell’enduro, come previsto per la categoria esordienti, ha sostenuto la gara in forma ridotta.

Purtroppo, durante la seconda prova speciale la caduta causata dall’impatto del pedale su un albero gli ha fatto perdere quei secondi necessari per guadagnare una posizione.

Altro secondo posto, ma nella categoria e-bike M5, è stato di Riccardo Macii con l’iscrizione alla gara all’ultimo minuto.Entrando nel merito dei risultati, il tecnico Roberto Petito ed il Presidente del Team B-Mad Sbroccati raccontano di essere molto soddisfatti di Samuele e Manuel, entrambi hanno portato a termine una gara molto impegnativa sotto ogni punto di vista.I ragazzi sono stanchi, ma già pronti per le prossime competizioni.Il Presidente del Team invita tutti i ciclisti che vogliono condividere queste esperienze ad iscriversi al all’associazione. Tutte le informazioni posso essere chieste al 3273682791 o info@mtbcivitavecchia.it