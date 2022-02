Msc Crociere: le tappe a Civitavecchia della stagione 2022 - Terzo Binario News

MSC Crociere ha presentato oggi l’offerta completa per la stagione estiva 2022, che vedrà impegnate tutte le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti.

Si tratta di un ritorno al futuro per la Compagnia che, ripartita ad agosto 2020, vuole proporre una tipologia di vacanza che coniuga sicurezza, relax e nuove mete da scoprire.

La Compagnia sarà in grado di offrire questo numero record di crociere in piena sicurezza grazie al protocollo di Salute e Sicurezza messo a punto nel 2020 che – dopo aver consentito a MSC Grandiosa di essere la prima nave da crociera al mondo a ripartire in piena sicurezza dopo la pandemia – ha permesso a MSC Crociere di portare in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo delle proprie navi.

La forza del protocollo, oltre ad adottare tutte le misure in grado di gestire la situazione a bordo e a terra, sta nella sua modulabilità, ovvero nella possibilità di allentare le misure o di adottarne di nuove a seconda della contingenza.

“Oggi MSC Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l’estate l’intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia” ha sottolineato Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere. “Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L’Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa”.

La novità più importante riguarda la presenza di MSC Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di MSC Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani.

Il protagonista indiscusso dell’estate sarà, come sempre, il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale del Mare Nostrum e altre 5 sul versante orientale. In questo contesto l’Italia sarà al centro della programmazione con 15 porti di imbarco: Genova, La Spezia, Olbia, Civitavecchia, Napoli, Siracusa, Palermo, Messina, Taranto, Brindisi, Bari, Ancona, Venezia/Marghera, Monfalcone, Trieste.

Gli ospiti che desiderano vivere la magia del Nord Europa la prossima estate hanno l’imbarazzo della scelta grazie a 5 navi e più di 40 itinerari diversi – tra cui fiordi mozzafiato, città vivaci, capitali storiche e paesaggi da cartolina, con una variegata offerta di itinerari dalle 3 alle 21 notti, e una grande varietà di porti per l’imbarco.

Chi vuole godersi il mare dei Caraibi può invece scegliere tra 2 navi: l’ammiraglia della Compagnia, MSC Seashore salperà per tutta l’estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre MSC Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando), ideale per chi volesse unire la crociera con un’esperienza nei parchi tematici della Florida. Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay MSC Marine Reserve alle Bahamas.

GLI ITINERARI

Crociere nel Mediterraneo Occidentale per l’estate 2022:

MSC Meraviglia offrirà per tutta l’estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes.

offrirà per tutta l’estate crociere in partenza da a scelta da Genova, La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes. MSC Opera farà base a Genova e visiterà Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d’imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia).

farà base a Genova e visiterà Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna), e i nuovi porti d’imbarco di La Goulette (Tunisia) e Napoli (Italia). MSC Splendida offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia (Italia).

offrirà crociere da Genova (Italia) a Marsiglia (Francia), una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e le sue spiagge mozzafiato, oltre a tornare a Civitavecchia (Italia). MSC Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia.

offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta (Malta), Barcellona e Marsiglia. MSC Seaside : in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia).

: in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia (Spagna)e Marsiglia (Francia). MSC Orchestra : avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona (Portogallo).

: avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza (Francia), Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca (Spagna), Lisbona (Portogallo). A queste navi, nel finale della stagione estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche MSC Grandiosa, MSC Magnifica, MSC Poesia e MSC Preziosa che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o 11 notti.

Crociere nel Mediterraneo Orientale per l’estate 2022:

Con Trieste (Italia) come homeport, MSC Fantasia offrirà scali ad Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia).

offrirà scali ad Ancona (Italia), Kotor (Montenegro), Bari (Italia), Corfù (Grecia) e la pittoresca città di Dubrovnik (Croazia), oltre a Kotor (Montenegro) e Spalato (Croazia). MSC Musica partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia).

partirà da Monfalcone (Italia), Bari (Italia), i luoghi perfetti per il tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia). MSC Sinfonia e MSC Armonia faranno entrambe homeport dal cuore del Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull’itinerario di MSC Sinfonia includono Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia, tra gli altri, farà scalo a Brindisi.

e faranno entrambe homeport dal cuore del Mediterraneo, il porto italiano di Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull’itinerario di MSC Sinfonia includono Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini (Grecia) e Bari (Italia), mentre MSC Armonia, tra gli altri, farà scalo a Brindisi. Una varietà di destinazioni spettacolari attenderà invece gli ospiti a bordo di MSC Lirica in partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia). La nave, con l’avvicinarsi della stagione autunnale,sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion (Creta).

Crociere in Nord Europa per l’estate 2022:

MSC Virtuosa offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14 notti verso i fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti alle Isole Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti.

offrirà itinerari da Southampton (Regno Unito) da 7 a 14 notti verso i fiordi norvegesi, San Pietroburgo (Russia) via Norvegia, Svezia e Danimarca e una crociera di 14 notti alle Isole Canarie (Spagna) più alcune crociere più brevi di 3-4 notti. MSC Grandiosa , con imbarco a Kiel (Germania), offrirà itinerari di sette notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali baltiche Copenaghen (Danimarca), Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e Alesund (Norvegia).

, con imbarco a Kiel (Germania), offrirà itinerari di sette notti con una combinazione di itinerari che comprende le capitali baltiche Copenaghen (Danimarca), Helsinki (Finlandia), San Pietroburgo (Russia), Tallinn (Estonia), o i fiordi con tappe a Flaam, Hellesylt/Geiranger e Alesund (Norvegia). MSC Preziosa , con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà crociere tra le sette e le 11 notti, con due itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Helsinki (Finlandia) e Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario che comprende tappe a Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno Unito).

, con imbarchi a Kiel (Germania), offrirà crociere tra le sette e le 11 notti, con due itinerari alternativi ai fiordi norvegesi o a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Helsinki (Finlandia) e Stoccolma (Svezia). La nave, con imbarco da Amburgo, offrirà un ulteriore itinerario che comprende tappe a Rotterdam (Paesi Bassi), Zeebrugge (Belgio), Le Havre (Francia) e Southampton (Regno Unito). MSC Poesia , imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11 notti di navigazione visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Estonia, Svezia, Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Stoccolma (Svezia) e Copenaghen (Danimarca).

, imbarcandosi a Warnemunde/Berlino (Germania), offrirà itinerari tra sette e 21 notti, tra cui 11 notti di navigazione visitando nove paesi (un pernottamento in Russia, Germania, Polonia, Lituania, Lettonia, Finlandia, Estonia, Svezia, Danimarca), e crociere più lunghe a San Pietroburgo (Russia) via Tallinn (Estonia), Stoccolma (Svezia) e Copenaghen (Danimarca). MSC Magnifica, imbarcandosi ad Amburgo (Germania), offrirà itinerari tra le dieci e le 14 notti in Norvegia o Islanda. La crociera in Norvegia include scali ad Alesund, Honningsvag/Capo Nord, Tromso, Trondheim, Hellesylt/Geiranger, Bergen e Kristiansand, mentre le crociere in Islanda includono chiamate a Reykjavik (pernottamento), Isafjordur e Akureyri) e Isole Orcadi e Invergordon (Scozia, Regno Unito).

Crociere ai Caraibi per l’estate 2022:

MSC Seashore , con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari alternati di sette notti ai Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel (Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

, con imbarco a Miami (USA) offrirà itinerari alternati di sette notti ai Caraibi occidentali e orientali verso destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Ocho Rios (Giamaica), George Town (Isole Cayman), Cozumel (Messico) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, isola privata di MSC Crociere alle Bahamas. MSC Divina, che imbarca a Port Canaveral/Orlando (USA), offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni tra cui Costa Maya e Cozumel (Messico), Nassau (Bahamas) con ogni crociera con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Crociere negli Emirati Arabi e Qatar:

MSC Bellissima, offrirà itinerari di sette notti nel Golfo, con possibilità di imbarco da Dubai o Abu Dhabi e tappe anche a Sir Bani Yas, isola aperta esclusivamente ai crocieristi della nave nel giorno dello scalo, e a Doha, la capitale del Qatar che ha vissuto un boom immobiliare simile alle due città degli Emirati Arabi.