Mov Civ Ladispoli Città: "Grando tiene in ostaggio la città, solo lui non vede lo sfaldamento della maggioranza" - Terzo Binario News

“La lunga estate calda dell’amministrazione Grando, e purtroppo, per l’intera città, sembra non aver fine. Ieri infatti abbiamo assistito all’ennesimo capitolo, con il sindaco in persona che si è scagliato contro l’azienda Tekneco che gestisce il servizio di igiene ambiente, dopo essersi aggiudicata la nuova gara solo alcuni mesi fa. Un’aggiudicazione che avrebbe dovuto portare, a detta del sindaco, un netto miglioramento del sevizio per i cittadini e per il decoro della città, miglioramento che, ad oggi, nessuno ha visto.

Addirittura la polemica di ieri si è riversata sui lavoratori, tra non pagamento degli stipendi, e differenziazione fatta tra lavoratori stessi dall’azienda, atteggiamento al limite di una condotta antisindacale.

Davvero, sembra inverosimile aver raggiunto un punto così basso, ma il livello a cui siamo scesi è proprio questo. Preoccupante per Ladispoli che, nel frattempo, vive una situazione molto delicata anche da altri punti di vista: quello turistico, per esempio, aggiungendo alle note difficoltà nazionali le scelte di un’amministrazione debole, litigiosa, approssimativa, divisa.

Ma torniamo alla questione: da dove nasce la polemica sul servizio igiene ambiente? Forse solo dalla resa dei conti interna alla maggioranza, al netto dei problemi esistenti, a tutti evidenti. Ma perché il servizio non è decollato e ciò che è stato promesso alla città nell’annosa fase dell’espletamento del bando sembra essere svanito?

Ricordiamo, infatti, che il consigliere Augello – estromesso dalla delega alla nettezza urbana che ricopriva – portò avanti il lavoro sul nuovo affidamento, quello da cui è scaturita la pesante polemica di ieri, con il sostegno di tutta la maggioranza, sindaco Grando in primis.

Questo attacco estemporaneo all’azienda Tekneco è forse un modo per parlare a lui e alle divisioni della maggioranza? Viceversa, se non è ad Augello che si rivolge Grando allora cosa non sta già funzionando in un affidamento così giovane e così osannato (fino a qualche settimana fa) dall’amministrazione? Lo dica il Sindaco Grando perché, se di rivalsa politica si tratta, staremmo agli stracci, dentro una condotta che piega a interessi di bottega un servizio centrale per l’intera comunità. Peraltro anche il più costoso per il comune. Mentre se si trattasse di problemi con la ditta appaltatrice, saremmo a segnare un record negativo di difficoltà gestionale/amministrativa mai visto a Ladispoli finora.

La lunga estate calda non sembra essere finita visto che, nei giorni scorsi, altri consiglieri di maggioranza – peraltro trollati sui social da stessi sostenitori dell’amministrazione – hanno fatto presente che così non va. Poiché presto arriverà la fase dell’approvazione del bilancio e occorreranno 14 voti (senza possibilità di seconde convocazioni, che ultimamente hanno salvato la maggioranza precaria del sindaco Grando) il sindaco è in grado di dire se ha una solida maggioranza? È in grado di garantire alla città una prospettiva, una vera amministrazione? Oppure pensa di continuare a tenere in ostaggio Ladispoli, dentro uno sfaldamento che solo lui sembra non vedere?”

Movimento Civico Ladispoli Città