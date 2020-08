Ad Allumiere la festa tocca adesso a Sant'Antonio: sotto con le lumache - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Allumiere vive la sua estate targata Covid in maniera comunque spensierata, seppur ridimensionata. Le feste organizzate dai contrada ioli tradizionalmente come introduzione al Palio si stanno infatti tenendo, nonostante si si dovuta prendere la sofferta decisione di annullare la corsa degli asini.

Questa settimana è la volta della Contrada Sant’Antonio, che venerdì 21 e sabato 22 agosto si presenta al pubblico con “Degusta: lumache e non solo..”, mini sagra dove si porranno gustare le ormai note lumache ma anche altri prodotti tipici locali come cinghiale, salumi vari, formaggi e dolci fatti in casa. Appuntamento a piazzale Moroni,

Vista la situazione di emergenza, i posti saranno limitati ed è necessaria la prenotazione, al numero 3403207947.

Per il dopo cena, venerdì sera, dalle 22, ci sarà lo spettacolo degli Sugar Beats, una band civitavecchiese esordiente mentre per il sabato sono previsti prima un’esibizione degli sbandieratori di Vignanello (gemellati con la contrada biancorossa) e poi uno spettacolo di artisti di strada.

Tutta la manifestazione sarà soggetta alle norme vigenti anti-Covid, come previsto dai vari DPCM del presidente del consiglio, ci sarà il controllo della temperatura all’entrata e sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno.