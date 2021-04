Morto Luciano Grossi: addio all'edicolante di Cerenova, comunità in lutto - Terzo Binario News

Una persona di cultura, “che ha dato sempre una mano, aveva il senso di comunità”. Lutto a Cerenova: Luciano Grossi, 73 anni, è morto venerdì 16 aprile. Aveva un’edicola davanti alle Poste, su viale Fregene.

Il risveglio, oggi, non è stato come gli altri. Enzo Musardo, presidente del Comitato di zona Cerenova, a Terzo Binario ha raccontato: “Perdiamo una persona splendida, per noi era un punto di riferimento. Mi ricordo quando la mattina presto, ancora buio specialmente d’inverno, apriva l’edicola”.

“Luciano aveva offerto il suo contributo nella nascita del Comitato, è stato un promotore – ha proseguito Enzo Musardo – inoltre, quando organizzavamo attività o incontri, come la proiezione di film all’aperto, lui prestava senza indugi i cd delle pellicole. È sempre stato molto attento alle esigenze del territorio, era una persona molto curiosa. Non a caso, leggeva tantissimo: giornali e libri su tutti. Poi ha aiutato molte persone in difficoltà. Ci mancherà: Cerenova perde una delle sue luci più luminose”.

Le esequie di Luciano Grossi si terranno lunedì 19 aprile – alle 9,30 – nella chiesa San Francesco D’Assisi, a Cerenova.

c.b.