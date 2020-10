Morto in casa scoperto dai pompieri di Civitavecchia - Terzo Binario News

In via Trento 15, zona Benci e Gatti

Alle ore 18:15 circa oggi, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti in via Trento civico 15, per soccorso a persona.

Un uomo civitavecchiese di 59 anni, non rispondeva alle continue chiamate della cognata, per cui la stessa donna ha allertato i soccorsi.

I VVF giunti sul posto, hanno aperto la porta dell’abitazione sita al primo piano di uno stabile di tre piani consentendo in tal modo, l’ingresso del personale sanitario in casa che constatava il decesso dell’uomo, per probabili cause naturali.

Sul posto anche i CC e la Polizia.