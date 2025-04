Morto il 13enne ferito con un colpo di pistola alla testa • Terzo Binario News

È deceduto alle 6 di questa mattina il ragazzo di 13 anni romano ferito gravemente alla testa da un colpo di arma da fuoco.

Il fatto è avvenuto ieri nella sua abitazione in zona Marconi. Era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Camillo. Per lui non c’è stato niente da fare. La pistola era in casa.

Non è ancora chiaro perché e come il ragazzino possa aver preso l’arma lasciata incustodita. Forse il colpo è partito per sbaglio.

La pistola, ad uso sportivo, era regolarmente detenuta dal fratello. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato San Paolo.