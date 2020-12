Morta Simona Sinopoli: lutto nell'Arci Roma - Terzo Binario News

“Mi dispiace Simona. Di aver avuto poche occasioni di lavorare con te, di aver incrociato così poco il mio lavoro con la tua presidenza all’Arci di Roma, maledettamente segnata dalla malattia”. Così la consigliera regionale, Marta Bonafoni, nel commentare la scomparsa di Simona Sinopoli.

Così il ricordo dell’Arci Roma: “Ci sono momenti, attimi e istanti indelebili nella storia di ognuno di noi! Ci sono momenti, attimi e istanti in cui le parole non bastano ad esprimere la sensazione, il dolore, il senso di tutto sembra svanire!

Ciao Simona! La tua Arci ti rende l’ultimo saluto! Grazie di tutto!”.

“Ma eri in ogni racconto, davvero: le tue battaglie per la giustizia. Fino alla tua battaglia finale.Un abbraccio sincero all’ Arci Roma, ai moltissimi compagni e alle compagne del tuo viaggio nella vita, al tuo compagno e al tuo bimbo, per una perdita così grande”.

Questo il ricordo del circolo Arci Sparwasser: “Simona Sinopoli ci ha lasciati, portata da un male terribile. Ha combattuto con tutte le forze, come era solita fare sempre, con un intenso carattere. L’abbiamo conosciuta da presidente di Arci Roma all’alba della nascita della nostra esperienza e lei è stata tra quelle che ci ha creduto e sostenuto sin da subito. Ha abitato il nostro circolo con attenzione e dibattiti sul quartiere, sulle politiche di genere, divertendosi con noi la sera assieme ai suoi amici e colleghi. Ha abbracciato con forza i nostri progetti, come la nascita del banco del mutuo soccorso di Nonna Roma, un impulso costante nel cambiamento dei paradigmi dell’associazione e delle pratiche politiche, ricreative e culturali. Sparwasser, assieme agli altri circoli Arci Roma, continuerà la propria attività col suo spirito e la sua abnegazione, dimostrataci anche a distanza in questi mesi difficili con dolcezza e attenzione. Ciao Simona, resta un solco. Qualcosa di più di un semplice ricordo”.