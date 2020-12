Incendio alla Garbatella: fiamme nella palazzina Ater, famiglie trasferite momentaneamente in altri alloggi - Terzo Binario News

“All’alba del 26 dicembre un incendio é divampato nella palazzina Ater in via Sant’ Adautto, 13 costringendo 3 famiglie ad evacuare le proprie abitazioni. Tempestivo l’intervento dell’Ater grazie al quale, dopo qualche ora, la situazione é stata ripristinata. Le famiglie sfollate sono state trasferite temporaneamente presso altri alloggi”. Così l’Ater in una nota.

“Il 23 dicembre un altro incendio era divampato presso l’immobile Ater di via Mozart coinvolgendo il locale contatori della corrente elettrica, situato al piano rialzato dell’edificio. A seguito degli accaduti e visto il particolare momento emergenziale che ci costringe a restare in casa, si raccomanda la massima attenzione e prudenza alla sicurezza, in particolare vi ricordiamo di: spegnere le luci dell’albero Natale ed altre luminarie prima di andare a dormire, non tenere stufette elettriche accese durante la notte, non buttare le cicche delle sigarette nella spazzatura. Confidiamo nel buon senso di tutti”.