MoonSUP Party a Marina San Nicola, un successo per l'evento degli Astrofili Palidoro • Terzo Binario News

Grande successo per il MoonSUP Party svoltosi sabato 9 luglio a Marina di San Nicola presso lo stabilimento Luciano.

L’evento organizzato da Free Surfing Italia con il Gruppo Astrofili Palidoro ha registrato i tutto esaurito. I partecipanti hanno potuto percorrere un viaggio tra i misteri e il fascino della Luna con slides interattive in una conferenza adatta a tutti. A seguire i telescopi del Gruppo Astrofili Palidoro hanno regalato una visione del nostro satellite unica e indimenticabile.

Ad arricchire la serata una suggestiva escursione in mare per gli allievi della scuola di SUP che, protagonisti, hanno solcato il mare del litorale romano sotto la bellissima luce della Luna. Una tiepida serata di inizio estate in cui sono rimasti incantati grandi e piccini in riva al mare.



Gli appuntamenti del Gruppo Astrofili Palidoro non sono finiti qui, infatti il 13 agosto presso la Fattoria Rinaldi sarà possibile ammirare i pianeti Giove e Saturno e il 28 agosto una spettacolare serata in piscina presso TikiPool a Ladispoli con ancora una volta l’osservazione dei giganti del Sistema Solare. Per maggiori info si può scrivere a info@astrofilipalidoro.it oppure restando aggiornati sulla pagina facebook Gruppo Astrofili Palidoro.