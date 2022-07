Cittadini di Cerveteri e Ladispoli esasperati per il pessimo segnale della Tv • Terzo Binario News

Segnale disturbato e canali che improvvisazione spariscono dalla numerazione fanno infuriare i cittadini del litorale

Come ogni estate nel territorio si ripropone l’incubo dei cittadini del litorale a Nord di Roma e in particolare per quelli di Cerveteri e Ladispoli. I meno fortunati che infatti non hanno la possibilità di andare in vacanza e trascorrono le proprie serate estive in casa, molto spesso non riescono ad avere dalla Televisione e dai vari programmi proposti dalle principali emittenti la compagnia sperata.

Segnale disturbato, canali che improvvisamente “spariscono” dalla numerazione, immagini criptate e richieste di risintonizzazione della propria Tv che troppo spesso si rivelano inutili. Queste sono le maggiori lamentele che i cittadini stanno facendo sul web e nei vari gruppi social.

In passato più volte della questione si sono interessati i Sindaci del territorio, che sebbene le radiocomunicazioni non siano di competenza comunale, hanno raccolto le rimostranze dei cittadini scrivendo delle lettere formali al Ministero competente e alle emittenti televisive nazionali Rai, Mediaset e La 7.

Per quanto riguarda i canali Rai, tanti cittadini “risolvono” in maniera propria, usufruendo dei canali della Tv di Stato digitando sul proprio telecomando i tasti 501, 502 e 503, ma rimane comunque una magra consolazione per il cittadino che regolarmente paga il canone per avere un servizio di ricezione del segnale insufficiente.

Le aziende Tv sono ovviamente già informate della situazione. Non più di due anni fa fu la Rai a rispondere a Cerveteri, imputando la problematica, non di facile risoluzione, alla particolare orografia del territorio, che soprattutto nel periodo estivo favorisce l’insorgere di fenomeni di anomala propagazione del segnale digitale.

Intanto, i cittadini continuano a vedere la Tv a “tozzi e bocconi”