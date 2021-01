Montino: "Aumentano leggermente i contagi, siamo a 312" - Terzo Binario News

“Nelle ultime 48 ore il numero dei contagi in città è leggermente aumentato”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il report della Asl RM3 registra 312 positivi in totale – sottolinea Montino -. Rispetto all’ultimo aggiornamento, contiamo 31 nuovi casi e 25 guariti. L’età media rimane di 39 anni e il rapporto con la popolazione è pari a 0,39. Alta, ancora, la concentrazione tra Isola Sacra e Fiumicino dove si trova il 69% dei casi”.

“La campagna vaccinale prosegue in tutta Italia e il Lazio è tra le regioni più virtuose in termini di dosi somministrate – conclude il sindaco -. Ma è fondamentale non fare ulteriormente alzare la curva perché questo, oltre alle conseguenze che conosciamo già, rallenterebbe la somministrazione dei vaccini che, invece, deve proseguire in modo spedito. Per questo ricordo a tutte e tutti l’importanza di seguire le regole: usate la mascherina, igienizzate spesso le mani e evitate assembramenti sia all’aperto che, soprattutto, al chiuso”.