Montino: "A Fiumicino calano i contagi" - Terzo Binario News

“Finalmente oggi registriamo un calo nei contagi”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto all’ultimo aggiornamento, secondo il report della Asl RM3, oggi abbiamo 35 nuovi positivi e 78 guariti per un totale di 421 casi in città – spiega il sindaco -. Tra Isola Sacra e Fiumicino si concentra il 47% dei casi.

Dati oscillanti nelle altre località come Fregene che scende al 6% e Focene che, invece, sale al 7%. L’età media è pari a 39 anni ed è sostanzialmente stabile il rapporto con la popolazione totale (0.56)”.

“Per la prima volta dopo diversi giorni oggi possiamo comunicare un calo – prosegue -, che auspichiamo si confermi nei prossimi giorni. Per questo raccomando la massima prudenza a tutte e tutti, il rispetto delle regole e la vaccinazione. Prenotate la terza dose, prenotate per i vostri figli: non rimandate a dopo le feste”.