Montalto, "Valentini predica bene in Provincia e razzola male in Comune" per i consiglieri Fedele, Corniglia e Socciarelli - Terzo Binario News

“Predicare bene e razzolare male. Questo è il metodo Valentini” secondo i consiglieri comunali di Montalto Marco Fedele, Francesco Corniglia, Emanuela Socciarelli.

“Fa la voce grossa in Provincia di Viterbo e lamenta irregolarità nella convocazione della prima seduta del consiglio provinciale invocando l’intervento del Prefetto – proseguono in una nota i tre consiglieri di minoranza -. Fa invece scena muta nel Comune dove è assessore, Montalto di Castro, ed è per lui normale che si modifichino gli ordini del giorno 24 ore prima del consiglio comunale ed il parere del Revisore dei Conti venga firmato il giorno stesso del Consiglio! Dove le cartelline che dovrebbero contenere gli atti in discussione, e che dovrebbero essere verificate dalle minoranze, sono vuote”.

“Che strano modo di concepire il rispetto delle regole – incalzano -. In Comune, dove siede in maggioranza, dice che va tutto bene ed tutto è permesso. In Provincia dove è opposizione batte i piedi. Per noi le regole rimangono sempre le stesse e vanno sempre rispettate, questo è il nostro modo di pensare e di agire. Forse per lui le norme ed il rispetto delle istituzioni sono solo strumenti di propaganda elettorale e di esercizio del potere”.

E infine concludono esortando il consigliere Valentini a farsi un bell’esame di coscienza prima di parlare”.