Montalto, torna il corso di inglese per operatori commerciali e turistici - Terzo Binario News

È online l’avviso pubblico per il corso di inglese a favore di operatori turistici e commerciali. «Dopo lo stop dell’avviso (approvato con DG nel 2019) avvenuto nel marzo 2020 causa Covid – affermano gli assessori al commercio e turismo Giovanni Corona e Silvia Nardi – abbiamo ritenuto doveroso riaprire le iscrizioni, ampliando, anche vista la crisi causata dalla pandemia, la platea dei partecipanti non solo agli operatori turistici, ma anche a quelli commerciali. Si tratta di una formazione di 40 ore, che partita il 16 febbraio e sarà completamente gratuita per i beneficiari.

Le iscrizioni partiranno da oggi e termineranno mercoledì 10 febbraio. Per aderire basterà completare l’apposito modulo e seguire le istruzioni contenute preso l’avviso nella sezione “avvisi e concorsi” del sito web dell’ente.

Grazie ad Umana Forma che svolgerà le lezioni e alla consigliera Goddi che aveva avviato il progetto.

Siamo convinti – concludono Nardi e Corona – che oggi più che mai questo corso sia utile come segnale di formazione e ripartenza in un momento difficile come questo per il settore turistico e commerciale».