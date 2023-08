Montalto di Castro, il servizio idrico passa a Talete • Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo:

“Da oggi il servizio idrico del comune di Montalto di Castro passa a Talete, come previsto dalla legge.

Grazie alle nostre delibere del maggio dello scorso anno i dipendenti sono salvi e transiteranno nella nuova società.

La loro tutela era per noi una priorità, insieme a quella di non permettere un immediato aumento vertiginoso delle bollette, applicando delle tariffe apposite dette di “convergenza”, per non pesare troppo sui cittadini.

Alle donne e agli uomini di Montalto Ambiente faccio i migliori auguri di buon lavoro, con la consapevolezza che continueranno a lavorare con la professionalità che li ha sempre contraddistinti.

Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, oltre che alla società, anche alla famiglia Bidese per la disponibilità e la serietà dimostrate.”

Sergio Caci