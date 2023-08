La Farmacia comunale di Cerenova apre anche il sabato pomeriggio • Terzo Binario News

Novità oraria operativa da sabato 5 agosto: rimarrà aperta dalle ore 16:30 alle ore 20:00

A partire da sabato 5 agosto la Farmacia comunale n.2 a Cerenova sarà aperta anche il pomeriggio. Una decisione, quella della Multiservizi Caerite spa, municipalizzata al 100% del Comune di Cerveteri e titolare del servizio farmaceutico cittadino, presa in maniera congiunta al Sindaco Elena Gubetti, che punta ad offrire un maggiore servizio alla cittadinanza in particolar modo per il mese estivo di agosto, periodo in cui in concomitanza delle vacanze estive e dell’arrivo di numerosi villeggianti la popolazione aumenta sensibilmente.

La Farmacia di Via Oriolo n.1, rimarrà aperta dunque oltre che nei consueti orari anche il sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 alle ore 20:00. Confermata la regolare apertura di tutte le altre farmacie di proprietà comunale, compresa la n.5 di Via Settevene Palo, che già effettua l’apertura al sabato pomeriggio.

“Grazie all’impegno dell’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, il Dottor Remo Tagliacozzo, e del Direttore Generale Professor Alberto Manelli, possiamo oggi annunciare l’implementazione degli orari di apertura della Farmacia di Cerenova: un servizio più che mai fondamentale con la stagione estiva – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un sentito ringraziamento lo rivolgo a tutti i farmacisti e collaboratori, la cui dedizione e professionalità risultano essere sempre fondamentali per garantire un servizio di eccellenza e cura per la salute di ciascun cittadino. Quello di estendere anche al sabato pomeriggio l’apertura della Farmacia comunale di Cerenova era un impegno che avevamo preso con la cittadinanza, anche nell’ottica di garantire una sanità più inclusiva e di qualità. Stiamo lavorando per migliorare sempre di più il servizio delle nostre Farmacie”.