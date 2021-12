Montalto di Castro, il Comitato Centro Storico dona al Comune un defribrillatore - Terzo Binario News

Nella giornata di domenica 12 dicembre è stato donato al Comune, da parte del “Comitato Centro Storico Montalto di Castro”, un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) che sarà installato nei pressi di Piazza della Vittoria. Tale donazione si sposa perfettamente con l’orientamento tenuto in questi anni dall’assessorato alla Sanità riguardo l’organizzazione di corsi di primo soccorso di disostruzione delle vie aeree e, appunto, la graduale installazione nelle zone più frequentate del territorio di defibrillatori che possono essere utilizzati anche da personale non sanitario opportunamente addestrato.

«Questo atto – dichiara l’assessore alla sanità Fabio Valentini – dimostra un enorme senso civico e la voglia di contribuire, in sinergia con l’amministrazione comunale, al benessere della nostra collettività. Per questo ringrazio oltre al comitato, anche la Cooperativa Sociale Iride che ha contribuito significativamente, le Sorelle della Madonna della Vittoria, la Famiglia Dianello e anche tutti coloro che con l’impegno e con la loro partecipazione hanno consentito questa importante iniziativa. Inoltre – conclude l’assessore – mi fa assolutamente piacere la condivisione dell’idea di “Comune cardioprotetto” e questa iniziativa ci spinge a procedere, ancor più convinti, in questa direzione.

Approfitto per annunciare che sono già in fase di organizzazione e che inizieranno a breve i corsi di aggiornamento per l’uso dei defibrillatori e che nell’inizio dell’anno 2022 saranno attivati anche i corsi per i nuovi iscritti, ne sarà data opportuna comunicazione».