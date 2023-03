Montalto commemora i Santi Martiri Quirino e Candido nell'area (ripulita) della Chiesa di Santa Lucia • Terzo Binario News

“Nell’ambito delle celebrazioni dei Santi Martiri, che si concluderanno con la solenne e tradizionale processione del 12 marzo, per giovedì 9 marzo alle ore 12, presso la chiesa di Santa Lucia, abbiamo organizzato la commemorazione dei Santi Martiri con omaggio floreale e benedizione del parroco.

Ringraziamo il Sindaco Emanuela Socciarelli per essersi resa disponibile verso la nostra iniziativa concedendoci il patrocinio dell’Ente e e dandoci la possibilità, come volontari cittadini, di ripulire l’area della chiesa di Santa Lucia (per la quale ringraziamo la ditta Fratelli Canavizi per l’aiuto) e di organizzare la programmazione del 9 marzo.



Durante la commemorazione presso l’area della chiesa, con inizio alle ore 12:00, dopo una piccola rievocazione storica a cura di Carlo Alberto Falzetti e Daniele Mattei, verrà ridistribuita la monografia realizzata come edizione speciale de Il Campanone, dedicata proprio a San Quirino e Candido”.

𝑮𝒊𝒐𝒗𝒂𝒏𝒏𝒊 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒂, 𝑺𝒆𝒓𝒈𝒊𝒐 𝑪𝒂𝒄𝒊, 𝑺𝒊𝒍𝒗𝒊𝒂 𝑵𝒂𝒓𝒅𝒊, 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 𝑺𝒄𝒂𝒕𝒐𝒍𝒊𝒏𝒊, 𝑬𝒍𝒆𝒐𝒏𝒐𝒓𝒂 𝑺𝒂𝒄𝒄𝒐𝒏𝒊