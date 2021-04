Monnezza Capitale, Boschini e Perello: "Via da Città Metro" - Terzo Binario News

“Ancora una volta il presidente della regione Zingaretti e la sindaca della città metropolitana Raggi pensano a Civitavecchiab quando ci sono da scaricare rifiuti. Mentre i rappresentanti locali di PD e Cinque Stelle si sbracciano e si abbracciano con le associazioni ambientaliste locali, i loro rappresentanti usano Civitavecchia come pattumiera nel loro più assoluto silenzio.

Dopo questa nuova azione contro il territorio speriamo si acceleri per l’uscita dalla città metropolitana, anche grazie alla mozione presentata dalla presidente Mari e votata dal consiglio. Non siamo rappresentati dalla sindaca Raggi” lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia Boschini e del gruppo misto Perello in rappresentanza di Civitavecchia 2024.

“Saremo accanto al sindaco Tedesco in questa nuova battaglia in difesa del territorio”