Rifiuti abbandonati alle pendici del Castello di Santa Severa.

Sui social sono state postate delle foto che mostrano come in spiaggia siano stati abbandonati dei sacchi di rifiuti in una zona di pregio come quella nei pressi della fortezza.

E non a caso, l’autore degli scatti si lamenta: “Con quello che si paga per parcheggiare, poi bisogna assistere a questo scempio”