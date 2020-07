"Trattato da cretino all'isola ecologica di Ladispoli" - Terzo Binario News

Un cittadino lamenta un trattamento poco garbato da parte del personale

Porta all’isola ecologica i rifiuti ma non si può lasciare l’indifferenziato e gli viene fatto notare bruscamente. Questo quanto racconta un ladispolano recatosi nel centro raccolta di via degli Aironi.

“Credevo che l’oasi ecologica fosse la soluzione nel caso non si potessero conferire i propri rifiuti nei recipienti condominiali, per esempio, in caso di partenza. Mi sbagliavo. Il personale, poco educato e di modi per nulla garbati, mi ha informato che non è possibile lasciare nulla di indifferenziato. Si deve conferire nel proprio cassonetto il venerdì. Peccato che io parta martedì e può accadere a tutti.

Sono stato trattato come un emerito cretino, comandato dai gerarchi della spazzatura.

E se fossi stato anche l’ultimo nella gerarchia sociale, avrei comunque avuto almeno il diritto di essere rispettato.

A che serve pagare la TARI se poi il servizio lo dobbiamo fare noi e, anzi, non possiamo nemmeno farlo appieno? Non si potrebbe prevedere un accesso all’oasi, sempre regolamentato con la lettura della tessera sanitaria (tipo bancomat), controllato da telecamere, in orari diversi da quelli di apertura? Per esempio, nel weekend”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.