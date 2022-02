Monica Volpi: "L'archivio di cani scomparsi da regionale diventa nazionale" - Terzo Binario News

“Nell’indifferenza delle autorità, degli organi competenti e dei tanti personaggi vip animalisti, c’è bisogno che qualcuno prenda in considerazione questa realtà”

“Ricordo ancora quella telefonata arrivata a mio papà, proprietario di Lobo, il cane dei miei genitori scomparso il 21 novembre 2017, al telefono una voce di donna dall’accento straniero che urlando disse: “Non lo troverete mai più” ripetendo la frase 3 volte per poi riattaccare senza dare il tempo di replicare.

Una telefonata senza un numero, solo la scritta “sconosciuto”, è vero, non vi è certezza che quella telefonata era riferita a Lobo, ma tutto torna, un numero sconosciuto e una frase che dice tutto.

Dal giorno della scomparsa di Lobo non mi dò pace, da allora mi batto in ogni modo per avere delle risposte, non solo per lui, ma per tutti i cani scomparsi, da qualche anno con i miei gruppi e pagine facebook sto aiutando chi ha smarrito un cane creando un archivio, ad oggi ho raccolto quasi 100 casi solo nel Lazio, ed ora sto raccogliendo anche le scomparse di tutta Italia, in un solo mese ho raccolto 90 cani scomparsi, tutti scomparsi in poche ore.

Dopodiché nessun avvistamento nonostante quasi tutti abbiano il microchip, la cosa che mi fa più rabbia è l’indifferenza delle autorità, degli organi competenti, e dei tanti personaggi vip/animalisti.

A nome di tutti i proprietari dei cani scomparsi continuo a chiedere aiuto, c’è bisogno che qualcuno prenda in considerazione questa realtà, che le forze dell’ordine inizino a raccogliere le nostre testimonianze, che si proceda ad istituire un archivio dei cani scomparsi tramite le denunce di smarrimento, vogliamo che qualcuno si impegni ad aiutarci nel fermare questa terribile realtà”.

Monica Volpi