Mondo sindacale, da Fiumicino cordoglio per Quadrana: “La sua perdita un duro colpo” - Terzo Binario News

L’intervento del sindaco Montino: “Al mio fianco in tante battaglie a tutela dei lavoratori fuori e dentro il nostro territorio”

“Conoscevo Maurizio da moltissimi anni e con lui ho affrontato tantissime battaglie sindacali fuori e dentro il territorio di Fiumicino”. Con queste parole il sindaco della cittadina litoranea, Esterino Montino, questa mattina (14 agosto 2020) ricorda il segretario generale della Camera del Lavoro della Cgil Roma Centro-Ovest Litoranea, Maurizio Quadrana.

“Una bruttissima notizia ci ha colto questa mattina al nostro risveglio – commenta il primo cittadino di Fiumicino – Come sindaco ho avuto Maurizio Quadrana e i suoi collaboratori al mio fianco in tutte le questioni che hanno riguardato la tutela dei lavoratori dell’aeroporto Leonardo da Vinci, il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti comunali, ma anche quello dei lavoratori delle mense e della raccolta di rifiuti”.

“Maurizio, poi – prosegue Montino – non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno e quello della Cgil in questioni che hanno riguardato il rispetto dei diritti civili e importanti aspetti culturali, come nel caso di via Bombonati, partecipando anche alla manifestazione che facemmo in darsena a sostegno dell’integrazione culturale. O come nel caso delle battaglie che negli anni si sono fatte, non ultime quelle portate avanti dal Comitato promotore, per l’apertura e la fruibilità a tutti dell’area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano”.

“Purtroppo – conclude – un brutto male lo ha portato via ancora nel pieno della sua vita e della sua attività sindacale, così preziosa e seria. Maurizio ci mancherà molto. Mando le mie condoglianze, quelle di mia moglie Monica Cirinnà e dell’intera Amministrazione comunale agli amici e ai familiari, in particolare al fratello Gianluca, che oggi ricopre la carica di consigliere regionale”.