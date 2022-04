Molinari, Csp: "Intitolare ad Antonio il Pit di viale Garibaldi" - Terzo Binario News

Anche il CdA di Civitavecchia Servizi Pubblici partecipa commosso al dolore della famiglia Molinari per la scomparsa di Antonio, presidente di Molinari Italia spa, e penultimo dei figli del fondatore dell’azienda della Sambuca famosa nel mondo.

Negli anni ‘80 e ‘90 i claim di Molinari si sono adeguati al carattere di consolidata internazionalità acquisita dal prodotto. Nascono gli slogan: “Se giri il mondo Molinari è lì” e “Ha un solo torto, non è straniera”, fino ad arrivare alla celebre campagna di Dodo “Viaggiare”.

<< A lui e alla famiglia Molinari va tutto il merito di aver portato il nome di Civitavecchia in tutto il mondo – per questo proporremo al Sindaco e al consiglio comunale di intitolare ad Antonio Molinari il Punto di Informazione Turistico di Viale Garibaldi. In questo modo il suo nome continuerà ad arrivare in ogni parte del mondo>>.

A tutta la famiglia Molinari le condoglianze della nostra Azienda.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl