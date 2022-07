Missioni internazionali, la relazione di Battilocchio approvata alla Camera • Terzo Binario News

Ultimi provvedimenti per la legislatura che si sta concludendo: tra gli ultimi atti approvati in questi giorni, particolare importanza assume il voto sulle Missioni militari internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo.

Il provvedimento, per un totale complessivo di circa 2 miliardi di euro, riguarda l’impegno internazionale del nostro Paese in tutti i teatri operativi nel mondo e vede protagoniste le Forze Armate, la Guardia di Finanza e Polizia di Stato.

Coinvolti in queste attività di missioni ed operazioni all’estero circa 8000 donne e uomini appartenenti ad Esercito, Aeronautica, Marina Militare, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. Relatore in Parlamento è Alessandro Battilocchio, Deputato eletto nel collegio di Civitavecchia, già eurodeputato, da sempre impegnato nell’ambito delle missioni internazionali e della cooperazione.

In queste settimane Battilocchio si è interfacciato, nel corso delle audizioni, con i Ministri competenti, Di Maio e Guerini, con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Cavo Dragone, con i vertici delle Forze Armate e di Polizia, oltre che con il Dipartimento della cooperazione internazionale. Oltre alla conferma della gran parte delle missioni in corso, è previsto un ulteriore impegno in Qatar, in Mozambico e soprattutto sul fronte est.

Il testo votato a larghissima maggioranza dalla Camera costituirà, per questa annualità, la cornice nella quale opereranno le missioni italiane all’estero.

“Per me, che da sempre sono vicino alle nostre Forze Armate e dell’ordine, è stato davvero un onore poter lavorare su questo provvedimento.

Vengo fa un territorio, Civitavecchia e Bracciano, che ha visto in questi anni tantissimi militari coinvolti nelle missioni estere: per me un privilegio aver collaborato sempre con loro, anche con visite nei teatri internazionali. Nel nuovo scenario che stiamo vivendo, caratterizzato da una crescente imprevedibilità e rischiosità del contesto internazionale, le missioni e le operazioni all’estero si configurano ancora di più come elemento cardine della politica di Difesa e Sicurezza, funzionale alla rilevanza politica e strategica del nostro Paese a salvaguardia dei nostri prioritari interessi nazionali. Sempre grati ai nostri uomini e donne in divisa che rappresentano, con professionalità e competenza, il nostro Paese in patria come all’estero. A loro dedico questo importante risultato”ha dichiarato Alessandro Battilocchio, relatore del “decreto Missioni”.