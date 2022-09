Miss Italia Lazio, la finalissima a Civitavecchia giovedì sera: in gara 35 ragazze per tre titoli • Terzo Binario News

Dopo ben 17 anni la finalissima di Miss Lazio torna a Civitavecchia! Si terrà infatti giovedì 15 settembre, alle ore 21.30, a porta Livorno, l’elezione di Miss Lazio 2022, ultima e più importante tappa delle finali regionali dell’83° concorso nazionale di Miss Italia, organizzata dalla Delta Events e patrocinata dal Comune di Civitavecchia, per iniziativa del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore al turismo e promozione del territorio Emanuela Di Paolo.

La serata è stata presentata questa mattina, presso l’Aula Pucci del Comune di Civitavecchia, nell’ambito della 83° edizione del concorso Miss Italia, la finale regionale di Miss Lazio 2022. Sono intervenuti: Tedesco, Di Paolo e i consiglieri Antonio Giammusso e Pasquale e poi Carolina Stigliano (Miss Roma 2022), Franco Ciambella (stilista di moda) e Mario Gori (organizzatore e regista Miss Lazio 2022).

Miss Roma 2022. tutte le foto sono di Piero Consoli

In gara 35 concorrenti si contenderanno non solo la prestigiosa fascia di Miss Lazio 2022, ma anche altri due importanti titoli, Miss Etruria e Miss Sorriso Lazio esibendosi in diverse coreografie, con i capi di alta moda degli stilisti Franco Ciambella (civitavecchiese DOC), Sabrina Persechino e Victoria Torlonia. Indosseranno inoltre le creazioni di “moda etica e sostenibile” della maison londinese Nyny Ryke, che presenterà qui la sua collezione.

Durante la serata ci sarà un tributo a cinque dive del cinema e della tv italiana lanciate dal concorso Miss Italia, protagoniste di altrettanti videoclip: Sophia Loren, Stefania Sandrelli, Maria Grazia Cucinotta, Anna Valle e Miriam Leone.

Ospite d’onore Miss Italia 2021 Zeudi Di Palma, madrina della serata presentata dalla brava e bella Margherita Praticò, agente del concorso per il Lazio, coadiuvata da Martina Sambucini (Miss Italia 2020) e diretta dal regista Mario Gori. Ospiti anche alcune miss civitavecchiesi che hanno dato lustro alla propria cittadina: Barbara Salvati (Miss Lazio 1998), Daniela Romeo (Ragazza in Gambissime Lazio 2002) e Sara Gaudenzi (Miss Rocchetta Bellezza Lazio 2017).

Di Civitavecchia anche Marilena Ravaioli, direttrice del Centro Artistico del Balletto, che con il suo team si esibirà in due coreografie. Per il canto ci sarà invece l’esibizione del tenore Dario Di Vietri. La giuria sarà prevalentemente tecnica e composta da varie professionalità della moda e dello spettacolo. Le vincitrici delle tre fasce accederanno alle prefinali nazionali di Fano (PU), in programma dal 16 al 19 settembre.