Minosse, la consigliera regionale Tidei incontra i lavoratori • Terzo Binario News

“Ieri mattina ho incontrato i lavoratori dell’azienda Minosse, giustamente preoccupati per il loro futuro occupazionale, a cui ho espresso la mia vicinanza che vuole però essere concreta”, afferma la capogruppo regionale di Italia Viva e candidata alle Europee con Stati Uniti d’Europa Marietta Tidei.

“La decarbonizzazione è una scelta necessaria nell’ambito della transizione ecologica e va compiuta con convinzione ma non può avvenire senza adeguate garanzie per coloro che lavorano nel processo di produzione attuale. Non si può accettare che Enel dismetta l’impianto prima di avere chiaro il progetto di utilizzo alternativo dell’area e i tempi di realizzazione di tale progetto. Anche rispetto al timing per l’avvio dei progetti di Enel sulla logistica non si possono accettare passi indietro o ripensamenti.

L’amministrazione locale ha preso in mano questo dossier troppo tardi, ad iniziare dalla modifica delle prescrizioni sull’area verde intorno all’impianto per renderla produttiva chi governerà la città dopo il 9 giugno sarà chiamato ad agire con più coraggio e con maggiore concretezza sollevando con forza a tutti i livelli il diritto della città ad uno sviluppo sostenibile e duraturo e anche la Giunta Regionale provi ad essere più concreta”, conclude Marietta Tidei.