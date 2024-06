Via Palombara a Canale, partono i lavori • Terzo Binario News

Ruspe al lavoro dal 5 al 15 giugno con chiusura del traffico veicolare e pedonale

Dal 5 al 15 Giugno sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale Via Palombara, dagli impianti sportivi comunali di loc. Fontana al fosso Palombara, al fine di predisporre e realizzare importanti interventi di messa in sicurezza e pavimentazione in cemento e asfalto della stessa.

Il Comune di Canale Monterano è stato infatti ammesso, con Decreto Interministeriale dell’8 Novembre 2021, al finanziamento relativo al Fondo progettazione degli Enti Locali per un importo finanziato di 250.000 euro.

“È un’opera di primaria importanza per il nostro Comune – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici e Turismo Andrea Magagnini – perché permetterà di rifare completamente un tratto strategico e davvero molto ammalorato. Strategico perché Via Palombara è la via principale di accesso all’Antica Monterano, congiungendo Canale al parcheggio di Casale Persi e quindi alla Riserva e al Pianoro di Monterano.Un tratto dove asfalto e cemento erano purtroppo solo un ricordo, e mettevano quotidianamente a rischio l’incolumità di pedoni e automobili. I lavori di preparazione sono già partiti, ma dal 5 al 15 Giugno sarà necessario chiudere completamente la strada per permettere l’armatura delle parti in cemento e il rifacimento delle opere di servizio. La nuova pavimentazione sarà più larga della precedente con l’eliminazione della profonda cunetta che la contraddistingueva, ma non così ampia come desideravamo, visto che la “macera”, i grandi sassi che ne contraddistinguono i lati, non sono stati toccati poiché vincolati. Ne risulterà comunque una strada decisamente più fruibile, rendendo Monterano finalmente praticabile per tutti i camminatori e i veicoli, anche quelli più sportivi. Ovviamente rimarranno aperte sia Via Casalini, che diventerà per l’occasione a doppio senso di circolazione anche nei festivi e prefestivi e le Vie Grottini e Diosilla, per raggiungere il parcheggio omonimo. Chiediamo ovviamente a residenti e utilizzatori di prestare attenzione e collaborare alla riuscita della realizzazione dei lavori.”

“I lavori pubblici che riguardano zone di pregio – aggiunge il Sindaco Alessandro Bettarelli – sono sempre complessi e lunghi, ma siamo davvero felici di iniziare un’opera che, con il rifacimento l’anno scorso di Via Casalini, chiude un anello su Monterano di grande importanza. Il sabato e la domenica i turisti che ci gratificano della loro presenza troveranno sia in entrata che in uscita da Monterano due strade che, seppur certamente ridotte in larghezza saranno finalmente ben fatte. Rimane da lavorare sull’altro anello, quello che riguarda il parcheggio Diosilla, ossia Via della Diosilla e Via Grottini, dove in collaborazione con l’Università Agraria di Canale realizzeremo un altro parcheggio importante appena arriverà il nulla osta della Regione Lazio. L’Antica Monterano si è conservata negli ultimi due secoli anche grazie alla scarsa accessibilità che la contraddistingueva, ma non si più pensare di fare turismo quando per arrivare al luogo desiderato si deve fare un rally tra voragini e rete elettrosaldata che spunta dal cemento che si sgretola ogni giorno. Dal 16 Giugno l’Antica Monterano oltre ad essere affascinante e bellissima, sarà finalmente anche comoda da raggiungere.”

L’Amministrazione Comunale