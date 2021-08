Minnucci: "La Cassia chiusa blocca il quadrante sabatino, incompetenza capitolina" - Terzo Binario News

“Da ieri alle 15 via Cassia, una delle più importanti strade di tutto il quadrante della Capitale per una incredibile goffaggine dell’amministrazione capitolina nella gestione di lavori concomitanti sui marciapiedi e per sfalcio di vegetazione è chiusa all’altezza di via Giustiniana”.

Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci.

“Tutta la viabilità del quadrante a nord di Roma e della zona sabatina paga dazio all’incompetenza politica capitolina.

Solo grazie al grande sforzo della polizia locale si stanno evitando situazioni potenzialmente pericolose vista anche l’assenza totale di comunicazioni agli automobilisti. È necessario un intervento immediato e risolutivo”.