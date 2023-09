Minnucci attacca la Regione sulla Fl3: "Servizi disastrosi" • Terzo Binario News

Anguillara Sabazia – La linea Fl3 Roma – Viterbo è un’arteria di trasporto passeggeri vitale per il nostro territorio. Moltissimi sono i pendolari che quotidianamente la utilizzano ed è afflitta da problemi ricorrenti; quello che sta avvenendo in questi ultimi giorni in termini di inefficienza è però scandaloso e senza precedenti per frequenza. Le soppressioni si susseguono ad un ritmo incessante creando disagi enormi a chi già per motivi di vita o di lavoro deve passare una parte consistente della sua giornata su vagoni sovraffollati.

L’assessore regionale Ghera e i rappresentanti di Trenitalia e RFI avevano garantito un ritorno alla normalità a partire dal 4 settembre ma niente di tutto questo si è verificato, siamo anzi di fronte ad un peggioramento evidente. E’ chiaro che in questa circostanza la responsabilità non può essere solo del gestore, ma anche della Regione Lazio che non riesce a garantire l’ordinario funzionamento ed il rispetto del contratto di servizio. Al danno si aggiunge la beffa ferragostana del ministro dei trasporti che nega a questo territorio lo sviluppo della linea cancellando, (riallocando, ma nei fatti di quello si tratta), i fondi per il raddoppio.

Di fronte a disservizi che impattano così direttamente sulla vita delle persone il silenzio delle istituzioni è ancor più grave” Lo dichiara in una nota l’ex consigliere Regionale Emiliano Minnucci