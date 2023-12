Milano e la produzione video: segreti di un’industria in crescita • Terzo Binario News

Produrre video è un’attività che affascina e intriga molte persone: si impiegano molte risorse, come la creatività, l’abilità nella comunicazione, la capacità di scegliere delle prospettive ad effetto e tanto altro ancora. Quando tutto questo viene svolto in maniera strutturata, viene approfondito attraverso corsi ad hoc e lo si effettua con un’attrezzatura professionale può diventare un lavoro.

Molte aziende oggi scommettono proprio sulla figura del video maker, professionista del filmato in grado di catturare l’essenza di un’esperienza, o di un luogo, e raccontarlo attraverso un video coinvolgente. Il segreto per creare un prodotto filmico di successo è realizzare una connessione emotiva tra l’oggetto del video e gli spettatori: per fare questo è importante focalizzarsi non solo sull’aspetto informativo del repertorio, ma anche su quello emozionale.

Milano in tutto questo è un incubatore di esperienze significative per il mondo della comunicazione, nonché conosciutissimo cuore pulsante in Europa per creatività e stile. Cerchiamo di conoscere l’attività di produzione video Milano: un settore inarrestabile per il successo in campo pubblicitario e culturale; dinamico per la nascita di tecniche sempre nuove e sorprendenti.

Milano e l’affascinante realtà del video making

Come detto, Milano è una città ricchissima di creatività: ne sono prova gli eventiche compongono il fitto calendario meneghino, tra moda, design, alta gastronomia e molto altro ancora. In una città così in movimento non possono non trovare impiego i videomakers, al servizio di aziende, gallerie d’arte e altre realtà affascinanti

La loro attività si avvale delle più rinomate agenzie di comunicazione, che vedono il contributo di un folto numero di professionalità; tutte al servizio di aziende ambiziose o campagne di sensibilizzazione di preminente importanza.

Una web agency di una certa grandezza e serietà vede nel suo team almeno un film maker, ossia la mente creativa del video: un po’ come farebbe un regista per una produzione cinematografica, questa figura detta l’atmosfera e il contesto da trasmettere attraverso il video. Non manca poi lo sceneggiatore, dalla cui abilità di scrittura dipende una buona scansione di tutti i momenti del video, per un lavoro bene organizzato e impeccabile. Non si può poi dimenticare il prezioso contributo del video maker – spesso confuso con il film maker – che si occupa delle riprese più suggestive e del montaggio, per dare vita a un prodotto destinato a bucare lo schermo e ad avere successo.

Le altre figure professionali

Nelle web agency di Milano non mancano altre figure professionali di pregevole importanza, come il social media manager, il copywriter, il grafico e in alcuni casi un caporedattore, nel caso in cui ci fosse un web magazine.

Le suddette professionalità lavorano per aggiornare il feed dei profili social delle aziende clienti, monitorano i risultati raggiunti (specialmente il social media manager) e nondimeno creano contenuti originali e di interesse per il pubblico. L’obiettivo di questo lavoro è aumentare la connessione emotiva di cui si accennava sopra e cercare di convertire i semplici visitatori in acquirenti.

Il video making e l’evoluzione tecnologica

Con l’avvento dei social, l’industria della produzione video ha conosciuto una significativa evoluzione. La tendenza a sfruttare le piattaforme social più popolari del terzo Millennio si sta espandendo a macchia d’olio fra le aziende, le quali investono molto sul fronte della comunicazione digitale. Ne sono prova i video, i Live Streaming, le dirette Instagram e quanto di meglio sia capace di far vivere esperienze virtuali immersive e coinvolgenti.

La produzione video sta conoscendo una significativa trasformazione anche sul fronte tecnologico: si pensi ai droni, mini velivoli dotati di videocamera e telecomandati da una persona esperta, in grado di immortalare immagini ed effettuare video suggestivi da altezze davvero notevoli.