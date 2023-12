Come arredare la cucina: il 2024 è nel segno dello stile pop • Terzo Binario News

Si è in fase di ristrutturazione o rinnovamenti della casa e si cercano idee su come arredare la cucina? È bene sapere che per il 2024 le tendenze in questo campo riservano davvero delle grandi sorprese. Non solo funzionalità ma anche molto design.

Oggi, infatti, le mode da seguire in fatto di arredamento non vengono lanciate solo dagli esperti del settore ma anche dai content creator che lavorano sui social. Da Instagram passando per TikTok fino a Pinterest, i social oggi vengono usati per trovare spunti, idee e soluzioni innovative ma anche glamour per arredare la propria casa. Ogni giorno le ricerche che vengono fatte sono tantissime, ma è sempre preferibile e consigliabile affidarsi a professionisti seri e affidabili, come quelli che lavorano presso Roma Arredamenti.

Che si tratti di cucina, camera da letto, salone, studio o anche di una particolarità che riguarda l’home decor, gli utenti preferiscono prima scrutare ed esplorare il settore, anche in modo virtuale, per poi arrivare con le idee già chiare in negozio. In fatto di cucine, per il 2024, spopolerà lo stile pop.

Lo stile pop in cucina: alcuni dettagli

Se per il 2024 si desidera una cucina che oltre ad essere funzionale sia anche fashion, vivace e con un tocco di personalità, allora la scelta sulla quale puntare è proprio lo stile pop.

A prevalere è il colore, quello vivace, accesso e allegro che aggiunge un tocco in più all’ambiente che più di ogni altro viene vissuto in casa. Spazio agli elettrodomestici vintage, agli accessori kitsch e anche agli oggetti di seconda mano purché in buone condizioni. Anche le pareti e le mattonelle come anche le stoviglie e i piatti “collaborano” in questo mix di tinte e colori che portano in casa una ventata di gioia.

Stare in cucina, per il 2024, significherà, dunque, essere di buonumore, anche dopo una giornata pesante e magari piena di pensieri e inconvenienti. Le tinte fluo prendono il posto dei colori neutri e lineari come il bianco, il grigio e il beige, in voga fino a poco tempo.

Non si ha più paura di osare, lasciando spazio alla creatività e all’aspetto positivo che colora la quotidianità perché il godimento è davvero quello che conta.

Alcune “regole” da seguire

Parlare di stile pop contemporaneo non significa accostare colori e forme in modo disordinato. Anche in questo caso, infatti, esistono delle “regole” che aiutano a creare un ambiente piacevole all’occhio e che proprio per questo ridona anche gioia e benessere. È vero che si punta sui colori vivaci e audaci ma questi si uniscono a linee nette e a oggetti vintage.

Ampio spazio viene dato, poi, al volume che riesce a dare risalto ad alcune superfici restituendo nell’ambiente una sensazione di ordine ed eleganza. Ecco che i colori sgargianti si uniscono a quelli caldi come il legno ma anche ad alcuni elementi più easy come, ad esempio, le superfici bianche per ricreare un’atmosfera allegra ma non esagerata e pesante, nel segno del relax e della positività.