Milani: "Dopo Ladispolibri ecco gli altri appuntamenti" - Terzo Binario News

“Partenza col botto a Ladispoli per l’estate 2021”

“Dopo Ladispolibri che ha entusiasmato tutti – afferma l’assessore alla cultura Marco Milani – il prossimo fine settimana sarà altrettanto interessante.

Domenica alle 18.30 lo spettacolo Potlach, con numeri di alta arte circense, come antipasto alla partita che si potrà gustare su un maxischermo istallato appositamente in piazza Rossellini.

La Grottaccia con il teatro e l’Orchestra Freccia con il Campus di musica classica.

E grande attesa per il 16 luglio quando, ripresi in diretta dalle telecamere RAI (Rai Sport) si terrà una riunione pugilistica presso lo stadio A.Sale con ben due campionati italiani in palio.

Ed è solo l’inizio. Buona estate”.