Milani agli universitari di Ladispoli: "Proveremo a far riaprire la Impastato dopo Ferragosto" - Terzo Binario News

La richiesta valutata dall’assessore: “Bibliotecari costretti allo smart working, ma pensiamo a qualche aula accessibile”

Ho letto la richiesta avanzata dagli studenti relativa alla riapertura della Biblioteca e rispondo con piacere ai ragazzi che dimostrano una incoraggiante e lodevole voglia di studiare a dimostrazione che, le ultime generazioni, potranno garantire un sereno futuro per il nostro Paese.

Veniamo alla Biblioteca. La “Impastato” è stata una delle prime a riaprire, in tutta Italia, per quanto riguarda la consegna ed il ritiro dei libri.

Per ciò che attiene all’uso delle aule c’è un problemino in più, ovvero che LazioCrea, che fornisce due dipendenti (esperti e validissimi bibliotecari), ha loro imposto lo smart working fino a settembre, impedendo allo già numericamente scarso personale di poter offrire la pienezza delle attività.

Rassicuro però i ragazzi che, passato Ferragosto, studieremo una formula che, magari in parte, permetterà la riapertura delle stanze di studio.

Non appena i dipendenti di LazioCrea rientreranno fisicamente, la disponibilità delle sale tornerà totale.

Marco Milani