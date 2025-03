Microcriminalità, droga e malamovida: quattro arresti dei Carabinieri a Casal Palocco • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria nonché dal personale specializzato del NIL e del NAS di Roma, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio, in particolare nelle aree di Casal Palocco e Infernetto, finalizzato a prevenire e contrastare ogni forma di degrado urbano e di microcriminalità, connessi ai reati predatori, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla cd. “Mala movida” tra i più giovani.

Nel contesto di tali attività, i Carabinieri hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciate altre 10, segnalato alla prefettura 10 assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrato circa 120 gr di hashish, 1,16 gr di cocaina e 1,3 di crack. Sempre nel corso dei controlli i Carabinieri hanno identificato complessivamente 151 persone e controllato circa 80 veicoli, ritirato 2 patenti di guida, sanzionato, unitamente a NIL e NAS, tre attività commerciali, ed elevato sanzioni amministrative per un importo complessivo di 20.664 euro, elevato sanzioni al Codice della Strada per un importo totale di 3.128 euro.

In particolare, gli arresti effettuati dai Carabinieri hanno riguardato un uomo, trovato in possesso di 80 gr di hashish, rinvenuti presso la sua abitazione, al termine di una perquisizione dei Carabinieri della Stazione di Roma-Casal Palocco. Altre due persone sono state arrestate poiché destinatarie di ordinanze di custodia cautelare in carcere a seguito delle violazioni accertate e delle proposte avanzate all’Autorità Giudiziaria dalle Stazioni di Ostia Antica e Roma-Vitina. Infine, un quarto soggetto è stato rintracciato su strada dai militari di Casal Palocco e, a seguito di controllo in banca dati, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione.

Sono invece dieci le persone che a seguito dei controlli sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica per vari motivi, tra questi: un ragazzo, controllato a bordo di un monopattino in atteggiamento sospetto, per detenzione ai fini di spaccio di 8,5 gr. di hashish; un altro invece per il possesso di 8,5 gr. di crack; un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione di 1,1 gr di cocaina; due persone gravemente indiziate di porto di oggetti atti a offendere poiché trovati in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello e di un martello; una donna per furto aggravato in un esercizio commerciale di vendita di capi d’abbigliamento, illecitamente sottratti e dal valore di quasi 200 euro.

Congiuntamente ai Carabinieri della Compagnia di Ostia, il personale specializzato in supporto del NIL e del NAS di Roma hanno controllato alcuni esercizi commerciali nelle località di Casal Palocco e Infernetto, nello specifico: un noto discopub, segnalato e sospeso per “lavoro nero”, ma anche sanzionato in via amministrativa per vendita di alcolici a minori di anni 18, sanzionato per un totale di quasi 5.000 euro; un bar, segnalato e sospeso per “lavoro nero”, sanzionato per un totale di quasi 15.000 euro; un supermercato, senza riscontrare alcuna violazione; un panificio, dove è stata accertata una violazione in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari, sanzionato per un importo di 1.000 euro.