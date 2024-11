Mezzo chilo di coca in casa, arrestato 40enne a Santa Marinella • Terzo Binario News

Continua senza sosta l’offensiva dell’Arma contro lo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale nord della Provincia di Roma. Coinvolti in prima fila nei costanti servizi finalizzati a prevenire e reprimere episodi di degrado sociale e abuso di sostanze stupefacenti, l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, e in particolare i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha portato all’arresto di un cittadino italiano di 40 anni, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, l’uomo, controllato dai Carabinieri appariva fin da subito in evidente stato di agitazione con evidente sudore in volto.

Insospettiva così i Carabinieri che decidevano di sottoporlo a perquisizione approfondita, che permetteva ai militari di rinvenire mezzo chilo di cocaina nell’abitazione.

Per questo motivo l’uomo è stato arrestato e il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato l’arresto e il Giudice ha disposto per lui, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per fronteggiare e reprimere lo specifico fenomeno.